WEER. In Lichtervelde heldere ochtend

Drie bruggen in de regio dringend aan vervanging toe

De Vlaamse overheid zoekt een partner om 49 bruggen die in slechte staat verkeren, te vervangen of te vernieuwen. Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open VLD) lanceert hiervoor het vervanging- en renovatieprogramma ‘OverBruggen’. Het is de bedoeling om één hoofdaannemer te selecteren voor een publiek-private samenwerking waarmee in één klap 49 bruggen vervangen of vernieuwd worden. Het gaat om een totaalinvestering van 300 miljoen euro. Binnen het project zijn ook drie bruggen uit de Mandelstreek opgenomen: de Bruanebrug in Roeselare, de Ringbrug in Ingelmunster en de brug over het Kanaal Roeselare-Leie in Izegem.