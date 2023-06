WEER. In Lichtervelde helder met enkele wolkenvelden vanochtend

Njam! neemt nieuw nationaal kookpro­gram­ma op in De Keuken van Roeselare

Televisiezender njam! is neergestreken op De Munt in Roeselare. De komende weken neemt de zender er het nieuwe kookprogramma ‘Snel, Makkelijk en Lekker’ op in De Keuken van Roeselare.