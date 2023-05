WEER. Gedeeltelijk bewolkt weer in Lichtervelde vanochtend

Vader Joeri (44) en zoon Yaron (20) samen aan de slag binnen zelfde politie­korps: “Trots dat hij mee het verschil wil maken voor de mensen”

Primeur binnen de lokale politiezone Kouter: voor het eerst zijn een vader en zoon op hetzelfde moment actief in het korps. Yaron Landuyt (20) is sinds kort aan de slag bij de interventiedienst en legde maandag de eed af in het bijzijn van papa Joeri (44). “Eerlijk gezegd was ik verrast toen Yaron me zei dat hij naar de politieschool wou. Het is zeker niet zo dat hij als kind elke dag politieman speelde", glimlacht de trotse vader. Al heeft Yaron een duidelijke beweegreden om aan de slag te gaan bij de politie.