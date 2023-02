Weduwe van bestuurder dodelijke crash reageert: “Mateusz was een goede man die alles deed voor iedereen. Hij liet het leven samen met twee collega’s”

Het tragische voorval gebeurde om 21.15 uur op de Ringlaan in Lichtervelde. Een automobilist kwam met een Maserati uit de richting van Kortemark en reed richting de E403. De bestuurder verloor plots de controle over het stuur. De wagen raakte een middengeleider en vloog tweehonderd meter verder aan de andere kant van de weg tegen een boom. Door de klap brak de auto doormidden. De drie inzittenden werden door de klap uit de wagen en in een weide gekatapulteerd en stierven ter plaatse. Het gaat om twee Poolse broers van 22 en 28 jaar, die als gastarbeiders in de bouwsector actief waren. De chauffeur was hun 33-jarige Poolse landgenoot en werkgever Mateusz Tylka, die met zijn gezin met 3 jonge kinderen in Pittem verbleef. “Hij was een goede man die alles deed voor iedereen”, vertelt zijn treurende echtgenote Paulina in tranen. “In de auto zaten twee goede collega’s. We kwamen in 2016 naar België en runden een bedrijf in algemene bouwwerken. Er werkten al 30 onderaannemers voor ons.”