Vrijwilligers van Kijk Puit! brachten al 250 amfibieën veilig naar de andere kant van de weg

Opencampus­da­gen aan Hogeschool VIVES

Hogechool VIVES zet op zaterdag 4 en zondag 5 maart de deuren open van haar campus langs de Wilgenstraat in Roeselare. Tijdens de opencampusdagen kunnen studenten in spe zich informeren over het aanbod van de hogeschool, kennismaken met de campus en de vaklokalen, een kijkje nemen in de praktijlabs en het studentenrestaurant en studenten en docenten geven er ook info over alle opleidingen dieje er kan volgen. Ook thema’s als studiebegeleiding, studiekeuze-info en informatie over financiering, op kot gaan, examens en vrijstellingen,... komen aan bod. Iedereen is er welkom van 13 tot 17 uur. Ook de campussen in Brugge (Station en Xaverianenstraat), Ieper, Kortrijk, Oostende (Station en VLOC) en Torhout houden dat weekend een opendeur. Meer info op www.vives.be.