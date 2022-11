Vrachtwagen met kiwi’s belandt in gracht langs E403 in Lichtervelde

Roeselare Fiesta Filipina ten voordele van missionai­re projecten

Fiesta Filipina, het jaarlijkse eetfestijn ten voordele van verschillende noodprojecten van Roeselaarse missionarissen is op zondag 20 november aan de 45e editie toe. Vanaf 11.30 uur kan er in de feestzaal van het Klein Seminarie langs de Zuidstraat opnieuw gesmuld worden van Filipijnse pancit, met kip en rijst. Deelnemen kost 15 euro voor volwassene, 6 euro voor kinderen. Kaarten bestellen kan via j-m.de.meester@telenet.be of 0495/20.95.88.

10 november