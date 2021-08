Vrachtwagen kantelt op E403: aardappelen liggen verspreid over snelweg in beide richtingen

De vrachtwagen was vanmiddag onderweg op de E403 in de richting van Kortrijk, toen het net voor Lichtervelde plots mis ging. De vrachtwagen kantelde in onduidelijke omstandigheden. Daardoor viel de lading aardappelen over de rijweg. Die aardappelen belandden zelfs over de middenberm op het rijvak in de andere richting. Ondertussen zijn de meeste aardappelen al geruimd. In beide richtingen moet het verkeer passeren op één rijstrook. Dat levert lange files op. De brandweer is ter plaatse om de rijweg zo snel mogelijk opnieuw volledig vrij te maken voor het verkeer.