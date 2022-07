Vijverkaffee maakt comeback

Gits/Roeselare Autoketen Dex start buitenland­se expansie: “Noord-Frank­rijk is een logische eerste stap”

Autogarage Dex wordt ook actief in het buitenland. Eigenaar Joost Huys (51) investeert samen met de Franse garagegroep Verbaere in de uitbouw van een verkoopsnetwerk in Noord-Frankrijk. De eerste buitenlandse vestiging van Dex opent dit najaar in Douai.

