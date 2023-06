Vijverkaffee levert 2.591 euro op voor vijf goede doelen

BIJNA OPEN. Trossen los! Jonah, Elias en Jonas openen straks De Vaarbar in Geitepark: “Bootje varen, maar ook brunchen en magneetvis­sen”

De Vaarbar. Dat is de naam van de pop-up zomerbar die vanaf vrijdag 16 juni neerstrijkt in het Roeselaarse Geitepark. Matrozen van de dienst die hiervoor een concessie van de stad kregen zijn Jonah Muylle, Elias Veracx en Jonas Houwen. Zij zorgen tot 17 september voor plezier op en aan de rand van de Grote Bassin. “De Vaarbar is het perfecte alibi om elkaar vaker te zien”, lachen de kameraden die ons verklappen waarom het stadspark straks voor zowel jong als oud de plek bij uitstek wordt om zomers te genieten.