Vier ondernemers bundelen de krachten voor stockverkoop in samenwerking met Lichtervelde Koopt Lokaal

De vier ondernemers, die eerder ook al hun producten via het platform van Lichtervelde Koopt Lokaal aanboden, verkopen samen hun laatste stuks uit vorige collecties om plaats te maken voor nieuwe collecties. Els Verhaeghe van keramiekatelier ElsjeLovesPottery biedt een uitgebreid gamma servies, kunst en zelfs urnes. Er worden ook workshops gegeven in het atelier. Thessa Huys van Spadt heeft dan weer een passie voor educatief speelgoed en runt haar eigen fysieke winkel in Lichtervelde.

Kinderkledij van bekende merken

Kimberly Van Colen richtte begin 2021 de webshop Pietjewietje op. Ze verkoopt baby- en kinderkledij van bekende merken maar heeft ook een handgemaakte collectie in huis. Kimberly wil zich voortaan op dat laatste focussen, waardoor de officiële merken op de stockverkoop van de hand gedaan worden tegen voordeelprijzen. Grafisch ontwerpster Charlène Moulin is met Hello August al langer gespecialiseerd in kleurrijke wenskaarten. Ze heeft een kantoor in Lichtervelde en haar kaartjes zijn in verschillende verkooppunten te vinden.