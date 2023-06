Vier lokale ondernemers bundelen terug de krachten voor stockverkoop in Lichtervelde

Weststraat plaatse­lijk dicht

De Weststraat in Roeselare is vandaag, donderdag 1 juni, ter hoogte van huisnummer 65 afgesloten tussen de Schuttersstraat en de Juffrouw Lamotestraat. Dit door de opbouw van een torenkraan. Omrijden doe je via de Schuttersstraat en de Sint-Sebastiaansstraat.