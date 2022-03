Vief haalt Lieven Debrauwer naar Cultuurhuis De Keizer

Roeselare Dichters welkom voor weekendje Roeselare, want Rodenbach­stad wil liefde voor poëzie in de verf zetten

Het stadsbestuur slaat de handen in elkaar met stadsdichter Edward Hoornaert om Roeselare op de kaart te zetten als poëziestad. Hoornaert nodigt in het kader van ‘schrijfresidenties’ verschillende dichters uit naar Roeselare om zich te laten inspireren. “Bedoeling is om zo een poëtische meerwaarde te geven aan lopende projecten of activiteiten”, aldus Hoornaert.

28 maart