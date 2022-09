Veroordeelde brandstichter verschijnt voor rechter in trui van... de brandweer

Oostende/LichterveldeEen veroordeelde brandstichter moest vrijdagmorgen opnieuw voor de rechter verschijnen. Hij had zich namelijk niet aan de opgelegde voorwaarden gehouden. Maar de jongeman maakte voornamelijk indruk op vestimentair vlak. Hij stapte namelijk naar voor in een trui van… de brandweer.

Lag de trui thuis boven op de stapel of was het een bewuste keuze? Op die vraag kent enkel Andy M. (29) uit Lichtervelde het antwoord. De keuze voor een zwarte trui met achteraan het embleem van Hulpverleningszone 1 - een West-Vlaamse brandweerzone - was op z’n minst opvallend te noemen. Zeker gezien de feiten waarvoor de twintiger veroordeeld was, namelijk verschillende brandstichtingen.

Andy M. werd in april 2019 veroordeeld tot twee jaar cel met uitstel omdat hij meerdere malen brand stichtte, onder andere in het leegstaande Sint-Jozefziekenhuis in Oostende. In totaal waren er vier gevallen van brandstichting en telkens was Andy M. de melder. Hij was zelfs elke keer zo vriendelijk om te helpen blussen.

Volledig scherm De man (links) had een trui van de brandweer aan. © RV

Maar bij de laatste brandstichting in het voormalige ziekenhuis werden negen brandhaarden aangetroffen. De Lichterveldenaar ontkende aanvankelijk, maar gaf later toch toe dat hij de brand had aangestoken. “Volgens het psychiatrisch verslag lijdt hij niet aan pyromanie, maar heeft hij wel een grote fascinatie voor vuur”, zei de procureur tijdens het proces. “Hij vatte een opleiding voor vrijwillig brandweerman aan, maar werd niet geschikt bevonden.”

Voorwaarden geschonden

Hij werd veroordeeld en moest zich aan bepaalde voorwaarden houden. Maar daar ging het nu dus fout. Want hij schond die en daarom kwam hij opnieuw voor de rechtbank. De procureur vroeg dan ook om zijn voorwaarden in te trekken en zijn straf effectief op te leggen. “Hij kampt met een alcoholverslaving en dat is het probleem”, aldus zijn advocaat Koenraad Stubbe. “Maar hij heeft zichzelf nu wel weer onder controle. En daarom zouden we willen vragen om hem nog de kans te geven om te bewijzen dat hij niet meer drinkt.”

De rechter ging daar uiteindelijk mee akkoord en gaf Andy M. tot 4 november de kans om aan te tonen dat hij van zijn drankprobleem af is. Op die datum zal hij zich opnieuw in de rechtbank moeten aandienen, misschien wel in dezelfde opvallende trui.

Volledig scherm Politie en brandweer bij het Sint-Jozefziekenhuis in Oostende. © Jan Van Maele

