Vernieuwde Wastine-fietsroute ingehuldigd in Lichtervelde

De lancering van de Wastinefietsroute kadert in een volledige herwerking van het recreatieve fietsaanbod in West-Vlaanderen. Voor deze route werd een volledig nieuw traject uitgewerkt, met nieuwe paden en nieuwe stopplaatsen. De route is bewegwijzerd met zeshoekige bordjes. Er staan startborden op het Marktplein van Ardooie, aan het gemeentehuis van Pittem, aan de Sint-Jacobuskerk in Lichtervelde en op het Marktplein van Zwevezele.

De naam wastine verwijst naar woeste, onontgonnen graslanden met hier en daar een visvijver, die tot in de achttiende eeuw het landschap van West-Vlaanderen vormden. Onder meer Provinciedomein ’t Veld in Ardooie, en de Huwynsbossen liggen langs het parcours. De Wastineroute is één van de 18 nieuwe of vernieuwde suggestieroutes die de provincie in de loop van 2023 lanceert. Folders met alle routes zijn vanaf eind maart te koop. Online zijn de routes nu al te downloaden op visitwestvlaanderen.be.