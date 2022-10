Verkeeroverlast in Europalaan?

Zeebrugge ASSISEN. Kenan Bulut (57) schuldig bevonden aan 12 jaar oude duinen­moord: “Milena werd meegelokt met het voornemen om haar om het leven te brengen”

In het Brugse assisenhof is Kenan Bulut (57) schuldig bevonden aan de zogenaamde duinenmoord in Zeebrugge. Op 17 augustus 2010 werd daar in de duinen het levenloze lichaam van zijn vriendin Milena Raycheva (26) aangetroffen. Volgens de jury lokte de Turkse Rotterdammer Milena mee onder het mom van een reisje naar Londen. “Er is niet de minste twijfel dat hij haar gedood heeft.”

