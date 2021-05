Verhuiswagen botst tegen signalisatiebalk aan spoorwegtunnel: moeder en zoon gewond

Koolskamp INTERVIEW. Andy Verbauwhe­de (49), de taxichauf­feur die Monaco veroverde, met dank aan Julia Roberts: “90 procent van omzet viel weg door corona”

7:57 “Marktleider in Monaco, dat is toch niet slecht voor een boerke uit Koolskamp?” Andy Verbauwhede (49) lacht, maar voelt deze coronacrisis - zeker met zijn vervoersbedrijf - in de portefeuille. “Het virus geeft en het virus neemt. Want met mijn bedrijf in bioverpakkingen, voor takeaway in de horeca, gaat het dan wel weer goed”, zegt de selfmade zakenman. ‘Osan deure doen’, is zijn motto. Dus wachten al een nieuw toeristisch project rond Freddie Mercury en Queen in de Ardennen en een hotel in Lapland. Een goed gesprek met de man die op zijn 18de gewoon ging werken.