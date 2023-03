Vanochtend kans op helder met enkele wolkenvelden in Lichtervelde

“Na 300.000 kilo vlees (en een wereldre­cord) is het welletjes geweest”: Antoon (65) verkoopt ribbetjes­res­tau­rant De Zilveren Lepel

Er zijn families uit Australië, Canada, Italië en zelfs Iran die er elk jaar komen eten. De 155 plaatsen zitten haast elke zaterdag vol, en ook in het Guinness Book of Records vind je het terug. Maar vandaag staat het iconische ribbetjesrestaurant De Zilveren Lepel in Hooglede van Antoon Desmet (65) te koop. “Ik trek met mijn gezin naar Canada, dat wil ik eigenlijk al vijf jaar”, zegt hij. Hij blikt met ons terug op ruim drie decennia in een zaak die hij eigenhandig bouwde, waarom hij al een tijdje wil stoppen én op zijn ribbetjes, die ze - als de wind goedzit - zelfs in Gits doen watertanden.