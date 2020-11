Uitzonderlijk (schattig): koe van Lichterveldse landbouwer bevalt van drieling

Een koe die bevalt van een drieling is heel uitzonderlijk. Volgens de veearts is de kans op een drieling 1 op 100.000. “Je kunt je onze verbazing wel inbeelden toen ik op 22 oktober de bevalling van mijn melkkoe Klaudia in goede banen aan het leiden was”, zegt landbouwer Andy. “Ik haalde er twee kalfjes uit en dat vond ik op zich al fijn. Dat gebeurt een paar keer per jaar. Maar plots merkte ik een derde kalfje op. We hebben bewust nog even gewacht om het nieuws bekend te maken, want ik wilde eerst zeker zijn dat de kalfjes het zouden overleven. 25 jaar geleden maakte we al eens hetzelfde mee, maar toen is het derde kalfje gestorven.”