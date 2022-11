Trucker 'parkeert' oplegger met kiwi’s in gracht langs E403 in Lichtervelde

Roeselare Opendeur in Agrotopia

Agrotopia, de innovatieve onderzoeks- en demonstratieserre bovenop de kistenloods van de REO Veiling, zet op 29 november de deuren open voor het grote publiek. Dit naar aanleiding van de Vlaamse Voedseltop waar minister van Landbouw en Voeding Jo Brouns de nieuwe Vlaamse voedselstrategie voorstelt. Tussen 11 en 14 uur zijn alle geïnteresseerden welkom om Agrotopia te ontdekken en kennis te maken met wat er gebeurt rond voedsel in Vlaanderen en om met eigen ogen te zien hoe ons Vlaams voedselsysteem zorgt voor gezond en duurzaam voedsel voor iedereen, binnen de grenzen van de mogelijkheden en verwachtingen en, niet in het minst, met aandacht voor innovatie. Een audiogids neemt je mee op pad dus vergeet zeker je smartphone en oortjes niet. Een bezoek is gratis, maar inschrijven een must. Dit kan via https://inagro.be/agenda/opendeurdag-agrotopia-een-vlaamse-voedselstrategie-voor-morgen.

