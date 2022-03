Tordale stoomt Biekorf klaar voor opvang van Oekraïnse moeders: “Ons naaicafé is zelfs knuffelhartjes aan het maken om straks op de bedden te leggen”

Sinds Tordale in september 2020 De Beelderij verhuisde naar Torhout stond het gebouw in Lichtervelde zo goed als leeg, al werd het tot voor kort uitgeleend aan het Lichterveldse buurtpunt B’korf. Zij vonden echter recent andere vergaderlocaties, waardoor het gebouw opnieuw leeg stond. “Toen we de oproep kregen van het Vlaams Welzijnsverbond naar eventuele opvanglocaties hebben we niet lang getwijfeld”, zegt Evy De Geyter, algemeen directeur van vzw Tordale. “Als sociale organisatie is het zelfs onze plicht om te helpen.” Tordale ging rond de tafel zitten met het gemeentebestuur en al snel werd ook OptimaT erbij betrokken. Een schoonmaakploeg van het maatwerkbedrijf kwam donderdag alles grondig poetsen. Alles samen zijn er zestien plaatsen in de Biekorf. Die zullen normaal ingevuld worden door vier moeders en twaalf kinderen, voor een periode van maximum vijf maanden.

Quote Veel Lichtervel­de­naars hebben ondertus­sen al hun hart laten spreken. Zo zijn er nu mensen bezig met gordijnen maken, terwijl we uit verschil­len­de hoeken materiaal aangeboden kregen. We zijn wel nog steeds op zoek naar specifieke spullen zoals dekbedden en donsdekens. Rita Lombaert

Rita Lombaert van Tordale zette onder de noemer Samen Solidair dan weer een inzamelactie op poten. “Via de Kringwinkel kunnen we over meubels beschikken, terwijl we bij Tordale nog genoeg bedden voorhanden hebben”, zegt ze. “Heel veel Lichterveldenaars hebben ondertussen al hun hart laten spreken. Zo zijn er nu mensen bezig met gordijnen naaien, terwijl we uit verschillende hoeken materiaal aangeboden kregen. We zijn wel nog steeds op zoek naar specifieke zaken zoals dekbedden en donsdekens. Ook ander materiaal is welkom, al zal dat wat afhangen van de leeftijd van de kinderen van de mensen die naar hier komen. Daar hebben we nu nog geen zicht op. De eerste vluchtelingen verwachten we op 4 april. Tegen dan moet alles ingericht zijn. We gaan ervoor zorgen dat men zich hier heel welkom voelt. Ons naaicafé is zelfs knuffelhartjes aan het maken om op de bedden te leggen.”

Volledig scherm Een ploeg van OptimaT stak donderdag de handen stevig uit de mouwen om de bovenverdiepingen van Biekorf te poetsen © Sam Vanacker

Nu al dertien vluchtelingen in Lichtervelde

Op dit moment verblijven er in Lichtervelde al dertien Oekraïnse vluchtelingen. Vier daarvan in de noodwoning van de gemeente, terwijl negen mensen onderdak vonden bij drie gastgezinnen. “Die gastvrijheid juichen we uiteraard toe, maar we merken dat men bij Fedasil een voorkeur heeft voor collectieve opvangmogelijkheden”, zegt burgemeester Ria Beeusaert-Pattyn (CD&V). “Per slot van rekening weet je als gastgezin niet hoe lang de vluchtelingen zullen blijven, terwijl er ook op vlak van communicatie toch veel voordelen zijn aan collectieve opvang. In elk geval zullen we er vanuit het gemeentebestuur samen met Tordale alles aan doen om de vluchtelingen hier welkom te heten en hen zo goed mogelijk te integreren.”

Volledig scherm Luc Lenoor, die al langer regelmatig ramen gaan lappen in Lichtervelde, droeg ook een steentje bij. © Sam Vanacker

Wie nog donsdekens liggen heeft, of ander materiaal dat eventueel gebruikt zou kunnen in de Biekorf, kan contact opnemen met rita.lombaert@tordale.be.

Lees ook