Toneelkring Willen is Kunnen brengt ‘Geen Asiel voor Liesa’

Ardooie Leerlingen De Boomgaard stellen tentoon

De leerlingen van vrije basisschool De Boomgaard stellen hun creatieve kunnen tentoon. Dit via de expo ‘NatuurLEUK’. “Na de herfstvakantie is op onze school een twee weken durend project van start gegaan rond kunst en natuur”, duidt adjunct-directeur Brecht Delaere. “Alle klassen werken tijdens die periode rond beide thema’s in de klas. Van de godsdienstles tot de taalles, van de wiskundeles tot de les muzische opvoeding. Alles staat in het teken van ons project waarvan de expo het orgelpunt is. De tentoonstelling is een wandeling doorheen de school, waar je de werkjes van alle kinderen en klassen zal kunnen bekijken.” Die kan je bezoeken op vrijdag 18 oktober van 14.30 tot 16 uur en op zaterdag 19 oktober van 10.30 tot 12 uur in de school langs de Blekerijstraat. De ouderraad verzorgt op die momenten een gelegenheidsbar.

9:35