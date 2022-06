Tombola Gildhofkermis levert Daniël nieuwe fiets op

Hooglede Politiekan­toor Hooglede past openings­uren aan

Vanaf maandag 20 juni worden de openingsuren van de politiepost Hooglede aangepast. Op donderdag is het kantoor in de Roeselarestraat 13 voortaan open tussen 14 en 18 uur in plaats van 15 tot 19 uur. Op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag blijf je welkom van 8.30 tot 12 uur. Voor een niet-dringende aangifte of klacht werkt de politiepost Hooglede op afspraak. Een afspraak maak je op www.politiezoneriho.be of 051/26.26.20. Voor algemene inlichtingen kun je vrij terecht in de politiepost tijdens de openingsuren.

11 juni