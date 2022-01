Thuisbasis Lichtervelde apetrots op jonge wereldkampioen: “We gaan voor een feestje zorgen dat Joran nooit zal vergeten”

Roeselare AZ Delta biedt patiënten en mantelzor­gers digitale ondersteu­ning

AZ Delta heeft in de inkomhal van campus Rumbeke een Digipunt geopend. Het ziekenhuis maakt steeds vaker gebruik van digitale toepassingen en wil via het Digipunt, dat te vinden is naast de ombudsdienst, iedereen daarbij begeleiden en ondersteunen. Patiënten en mantelzorgers kunnen er terecht voor vragen over het zorgportaal, ondersteuning bij het inloggen op portalen, online afspraken maken, hulp bij het invullen van online vragenlijsten, de installatie van Itsme en vragen over de website of andere digitale toepassingen. Het Digipunt is open op maandag, woensdag en vrijdag van 8.30 tot 17 uur en ook bereikbaar op 051/23.71.10 of via digipunt@azdelta.be.

26 januari