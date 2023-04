Terug zomerschool in samenwerking met Huis van het Kind

Stadsharmo­nie neemt je mee op muzikale citytrip

De Koninklijke Stadsharmonie Roeselare organiseert op zaterdag 22 april haar lenteconcert. Om 19.30 uur is iedereen welkom in zaal Gudrun aan de Chicoreistraat 31 voor een muzikale citytrip met dirigente Jitse Coopman. “We nemen het publiek mee naar het Brussel van Jacques Brel, naar Manhattan en Québec. We brengen een medley met de muziek uit Parijs en passeren natuurlijk ook in Barcelona met het prachtige lied van Freddy Mercury en Montserrat Caballé,” aldus een enthousiast bestuur. Ook enkele muzikanten die dit jaar hun Point Final spelen, zijnde hun eindexamen muzikale opleiding, zetten hun beste beentje voor. De Stadsharmonie belooft een gevarieerd programma, een originele setting en een hoogstaande muzikale avond te brengen. Kaarten kosten 10 euro (5 euro voor houders van een Vrijetijdspas) en zijn te koop via secretariaat@stadsharmonieroeselare.be. Aan de deur betaal je 12 euro.