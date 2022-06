Terreinwagen belandt in gracht na aanrijding langs E403 in Lichtervelde

Een getuige zag hoe rond 19.30 uur de terreinwagen van een koppel in aanrijding kwam met een tweede voertuig. De Toyota Land Cruiser ging na de tik aan het slippen en knalde aan de rechterkant van de snelweg richting Kortrijk in de gracht. “De wagen ging over de kop”, aldus de getuige. “Maar vrijwel onmiddellijk was de man achter het stuur al uit de wagen. Hij was ongedeerd.” Zijn vrouw die naast hem zat, raakte wel gewond. Ze kreeg de eerste zorgen door een toegesneld MUG-team en ambulanciers toegediend. Daarna ging het richting ziekenhuis in Roeselare voor verdere verzorging. De jeep kwam achterwaarts in de gracht langs de snelweg tot stilstand. De wagen moest getakeld worden. Van het andere voertuig dat bij het ongeval betrokken was, was geen spoor meer.