Temperatuur stijgt in Lichtervelde

Veel interesse voor infonamid­dag rond nieuw dagcentrum De Companie in Beveren

In Beveren werd zaterdag officieel het startschot gegeven voor het nieuwe dagcentrum van De Companie met een eerste infonamiddag. De nieuwe vzw is van plan om vanaf 2024 in het voormalige parochiaal centrum een dagcentrum voor mensen met een beperking op te starten.