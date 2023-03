Studentes lanceren lederen kaarthoudertjes met start-up ‘Pochette’: “We blazen nieuw leven in een afvalproduct”

Eline Van Herzeele (21, Machelen), Femke Rogiers (21, Lievegem), Imke Vandooren (22, Hooglede) en Marie-Julie Van Bruwaene (21, Lichtervelde) sloegen de handen in elkaar met naaister Annick De Laender van Malabi in Lokeren voor de creatie van de kaarthouders. “Het gaat om een heel duurzaam product, want ze worden lokaal gemaakt in Lokeren, van resten leder die anders zouden worden weggesmeten”, legt Marie-Julie uit. “We blazen dus nieuw leven in een afvalproduct en daardoor is elke kaarthouder ook helemaal uniek. Bovendien zijn ze compact en voorzien van een musketonring, waardoor je ze makkelijk overal aan vast kunt maken.”