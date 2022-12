Steven Kindt legt de eed af als nieuwe schepen in Lichtervelde (en krijgt prompt tegelwipper cadeau van oppositie)

Met het geschenkje hoopt de partij dat er de komende jaren ingezet wordt op ontharding. “We wensen Steven Kindt veel succes”, aldus Sofie Steurbaut (N-VA). “Een aantal uitdagingen komen op hem af en een ervan is de klimaatverandering. In plaats van veel beton bij te storten hopen we op een omgekeerde beweging en willen we meer ontharding. De gemeente kan hierin een voorbeeldrol spelen. In Nederland is tegelwippen al langer aan een opmars bezig. Zo vond er dit jaar een nationaal kampioenschap tegelwippen tussen gemeenten plaats. Ook in Vlaanderen wordt volgend jaar zo’n wedstrijd georganiseerd. U kan onze gemeente inschrijven vanaf 1 maart.”