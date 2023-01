Stand-upcomedian Hans Cools trekt door Vlaanderen met eerste soloshow: “Toen ik moest optreden met Alex Agnew, Philippe Geubels en Guga Baúl, mijn grote helden... Ja, toen had ik stress”

Roeselare KOERS leert je wielerge­schie­de­nis (be)schrijven

KOERS. Museum van de Wielersport biedt koersfanaten de kans om wielergeschiedenis te (be)schrijven. Daarom organiseren ze twee workshops. Op 28 januari leer je er alles over de wereld van de kermiskoersen en hoe je die een plekje kan geven op Wikipedia. Op 2 februari leren ze de deelnemers wielerfoto’s beschrijven via het interactieve platform DoeDat. Dit omdat ze hun collectie historische wielerfoto’s ook online wil ontsluiten via hun collectie- en verhalenplatform serviceKOERS. De workshops vinden plaats in het museum aan het Roeselaarse Polenplein, zijn gratis, maar inschrijven is een must. Dit kan via https://koersmuseum.be/nl/kalender/beschrijf-je-mee waar alle info terug te vinden is.

6 januari