Stal vol oldtimers in lichterlaaie na blikseminslag tijdens onweer in Lichtervelde: “Onze auto’s zien uitbranden... het doet pijn aan het hart”

Rond 18.30 uur brak boven Lichtervelde een hevig onweer met hagel, regen en enkele blikseminslagen uit. “Ik was zelf nog onderweg en zag plots een bliksemschicht”, aldus Gino Vandepoele. “Ik zei nog tegen mijn vrouw: dat onweer is niet veraf.” Hoe meer Gino zijn woning in de Nieuwe Veldstraat naderde, hoe dichter hij bij de brand kwam. Na de blikseminslag bleek zo goed als onmiddellijk brand te zijn uitgebroken in de stal van Gino en zijn echtgenote, waar vroeger een landbouwbedrijf was. “Daar stonden nu een 20-tal oldtimers in, zowel van mij als van anderen”, aldus Gino. “Hele oude, van wel 100 jaar oud, tot exemplaren uit de jaren zeventig. Naast materiële ook van grote emotionele waarde. Het doet pijn aan het hart die wagens te zien uitbranden.”

“Nog vooraleer we ter plaatse waren, zagen we een grote zwarte rookpluim”, aldus Francis Theetaert van de brandweerzone Midwest. “Al snel was mij duidelijk dat er in de stal geen dieren aanwezig waren maar voertuigen. Ik vroeg onmiddellijk versterking van extra tankwagens met water en een extra autopomp.” Die kwamen vanuit tal van omliggende gemeenten aangereden. “We probeerden in eerste instantie een stalgebouw er naast te vrijwaren want het was meteen duidelijk dat de stal met de auto’s volledig verloren zou gaan.”