Spirituele Expo in De Schouw

Vaderlands­lie­ven­de vereniging verrast jarige 'Willy Plastron (90) met peterschap en doedelzak­con­cert

Bekende Roeselarenaar Willy Vanoutrive zal zijn negentigste verjaardag niet gauw vergeten. De marktkramer, beter bekend als ‘Willy Plastron’, kreeg van The British Torch of Remembrance, de vaderlandslievende vereniging waar hij lid van is, een doedelzakconcert en een receptie cadeau.