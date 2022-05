Signalisatiepijlen moeten inwoners motiveren om meer te bewegen

Het gaat om een initiatief van Het Vlaams Instituut Gezond Leven en Sport Vlaanderen. In een eerste fase zijn er 37 signalisatiepijlen te zien in en rond het centrum van Lichtervelde, die het aantal stappen tussen verschillende nuttige locaties aangeven. In een volgende fase worden ook bewegingsroutes ontwikkeld. Ereburger Gilbert Desmet is peter van het project. “De borden laten zien dat ook kleine afstanden waardevolle extra stappen opleveren”, aldus sportschepen Els Kindt (CD&V). “10.000 stappen per dag is een streefdoel, maar elke stap extra is al goed voor de gezondheid.”