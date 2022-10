Roeselaars communicatiebureau Bullet Point verhuist naar Lichtervelde

Bullet Point werd in 2012 opgericht in Roeselare door David Babylon en Stefaan Parrein. Het communicatiebureau groeide sindsdien uit tot een kantoor met tien medewerkers, met klanten in heel West-Vlaanderen. “We waren al lang op zoek naar een pand waar we volledig ons ding konden doen. Lichtervelde was de ideale locatie, gezien de centrale ligging, vlotte verbinding en vele ondernemingen die er gevestigd zijn”, aldus Babylon. “Ons oog viel op de oude Belfius-bank, die we momenteel transformeren tot een moderne, ecologisch verantwoorde werkomgeving. Begin 2023 verhuizen we.” Wie meer wil weten over Bullet Point kan terecht op bulletpoint.be.