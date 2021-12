Roemeense chauffeur gewond na buiteling in gracht langs E403 in Lichtervelde

Roeselare Ter Posterie ontvangt expo Time and Tide

Vanaf vandaag kan je in Ter Posterie langs de Ooststraat terecht voor de expo Time and Tide. Eind 2020 lanceerde stad Roeselare een brede oproep naar kunstenaars om voorstellen te doen over hoe we verdriet en verlies kunnen transformeren in kunst. Het doel van de oproep was een kunstwerk voor de publieke ruimte als herinnering aan de coronacrisis, een periode met een enorme impact op onze samenleving. Uit alle inzendingen werden, na een eerste beoordelingsronde door een externe jury vijf laureaten geselecteerd wiens werk het effect op de mens in coronatijden weerspiegelde. In de tentoonstelling Time and Tide brengt curator Louis-Philippe Van Eeckhoutte het werk samen van deze vijf laureaten die in hun werk tegelijk omgaan met stilte en de verstilde kracht van de natuur. Je ziet er de werken van kunstenaars Stijn Cole, Stief DeSmet, Joost Gevaert, Robbert&Frank Frank&Robbert en Tinus Vermeersch. De tntoonstelling is gratis te bezoeken tot en met 9 januari. Dit van woensdag tot en met zondag van 14 tot 18 uur. Op 24 en 31 december kan je er terecht tot 16 uur en op 25 december en 1 januari blijft Ter Posterie dicht. Meer info op www.terposterie.be.

