Rock Piratos met Beuk, The RG’s en Gunther Levi

Dit jaar pak organisator Sander Haeghebaert het weer wat kleinschaliger aan. Op 10 augustus is het stevigere werk aan zet, met een optreden van de band Beuk. Op 14 augustus wordt gekozen voor ambiance, met een optreden van Gunther Levi om 21.30 uur. Voor- en nadien staan The Lovebirds op het podium. Op 19 augustus komt zanger Geert langs en wordt De Piraat ondergedompeld in een Kamping Kitch-sfeer. Op 24 augustus tot slot komen The RG’s optreden en de week nadien kan je aanschuiven voor een barbecue. Tickets kosten 10 euro per dag.