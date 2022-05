Reiziger kaart opnieuw propvol treinstel aan in Lichtervelds station, NMBS ziet ‘geen structureel probleem’

Gothier Degryse neemt al zeven jaar bijna dagelijks de trein van Kortemark naar Brugge. In oktober 2020, in volle coronacrisis, maakte de student ook al eens frappante beelden van een overvol treinstel in Lichtervelde. “Anderhalf jaar later is er eigenlijk weinig veranderd”, zegt Gothier nu. “Ik contacteerde de voorbije maanden al meermaals de klachtendienst van de NMBS, maar in de praktijk is er weinig veranderd. Het gebeurt misschien niet dagelijks, maar op z’n minst elke week. Maandag bleven er zeker twintig mensen achter op het perron. Waaronder ik. Eenvoudigweg omdat er niet genoeg plaats is. Er rijden misschien drie treinen per uur, maar dat neemt niet weg dat je dan te laat bent in de les of op je werk. Corona of niet, hoe ga je het openbaar vervoer promoten met dergelijke taferelen?”