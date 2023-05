Prijzen Maand van de Markt uitgedeeld

MIJN STAD. Eric Hallein, voorzitter van Orgelkring Adriaen Willaert: “Onlangs ontdekte ik deze prachtige plek aan de rand van de stad”

Muziek is de rode draad door het leven van Eric Hallein (65). Hij gaf jarenlang les in de conservatoria van Brussel en Gent en in het deeltijds kunstonderwijs, is sinds 2012 organist-titularis van de Basiliek van het Heilig Bloed in Brugge en al jarenlang bezieler van Orgelkring Adriaen Willaert in zijn thuisstad. Hij nam ons mee door zijn Roeselare waar een groot deel van zijn leven zich rond de Sint-Jozefskerk blijkt af te spelen.