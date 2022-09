Precies 1 jaar geleden herrees oudste dorpscinema als Cultuurhuis De Keizer: “In het begin was het wat zoeken”

Na bijna twee jaar van leegstand zag de toekomst van de 98-jarige dorpsbioscoop er in de zomer van 2021 niet erg rooskleurig uit. Tot Stephanie Caset samen met een legertje vrijwilligers het gebouw nieuw leven in blies. “Noem het gerust de redding van het gebouw”, vertellen vrijwilligers Bart Devlo en Eric Denys. “Je moet weten dat het hier eigenlijk een ruïne was toen we begonnen. Het heeft ons maanden werk gekost, maar toen we open gingen mocht het resultaat zeker gezien worden. Er is zeker nog veel potentieel, maar we zijn trots op ons Cultuurhuis.”

Zijn collega Philip Depuydt (55) bevestigt dat. Hij werkt pas sinds september als vrijwilliger in De Keizer. “Mijn vader Achiel Depuydt heeft hier nog in de projectieruimte gewerkt, al heb ik die periode zelf niet meegemaakt. Maar de verhalen van mijn oudere broer zijn me altijd bijgebleven. Toen ik in de krant zag dat er vrijwilligers gezocht werden, ben ik een kijkje komen nemen. Het concept sprak me meteen aan. Het is een open cultuurhuis waar jong en oud welkom zijn om hun talenten te ontwikkelen of gewoon om te komen genieten van een film, wat cultuur of een drankje in de bar. En we staan eigenlijk nog maar pas aan de start.”

Volledig scherm Vrijwilligster Stefanie De Laere staat om de veertien dagen achter de toog in de bar © Sam Vanacker

“In het begin was het uiteraard wat zoeken”, gaat Stephanie verder. “Sommige evenementen werkten beter dan andere, maar daaruit leer je. Een knutselnamiddag voor kinderen werkt in de winter, maar niet in de zomer. De karaoke-avond was dan weer een groot succes, dus dat doen we ondertussen maandelijks. Anderzijds blijven we inzetten op creativiteit en cultuur in de breedste zin van het woord. Maar de filmzaal blijft het hart van het huis. Ook op dat vlak willen we blijven werken aan meer naambekendheid. In De Keizer is het veel gezelliger dan in een grote cinemaketen en dat moeten we meer in de verf zetten.”

Volledig scherm De cinemazaal van De Keizer blijft voortaan op donderdag dicht. © Maxime Petit

Extra sluitingsdag

Al blijft De Keizer niet gespaard van de crisis. Door corona lag de programmatie een tijd stil, terwijl nu ook de energiekosten oplopen. “We houden die nauwlettend in het oog. Onze verwarmingsketel is energiezuinig, maar het blijft een oud, slecht geïsoleerd gebouw”, aldus Stephanie. “Al maken de warmte van de vrijwilligers en het enthousiasme van de bezoekers veel goed. De temperatuur in de zaal en in de bar gaat deze winter niet naar beneden, maar vanaf half oktober gaan we donderdag geen films meer tonen en de deur sluiten. In de plaats daarvan leggen we de focus op vrijdag, zaterdag en zondag. Waar we vroeger op zaterdag pas ‘s avonds de deuren openden, zal dat straks vanaf 14 uur zijn.”

Volledig scherm De vrijwilliger in augustus 2021 in de foyer van De Keizer. De ruimte is onherkenbaar veranderd. © RV

Countryfeest op straat

De eerste verjaardag van De Keizer wordt zaterdag gevierd met een straatfeest in countrythema in samenwerking met café Tonneke. Je zal er kunnen meedoen aan een linedance, terwijl er ook een optreden is van de rockabillyband Billy Goat Riders. In eigen huis is er donderdag een music night met Kurt Lesaffre en de week nadien is er een try-out van de Lichterveldse band Les Arcs. Er staat ook een Halloweenwandeling door de kinderen van de musical academy in de steigers en het najaar brengt uiteraard ook veel nieuwe films.

Tot slot nog even meegeven dat De Keizer altijd op zoek is naar nieuwe vrijwilligers. Die kunnen niet alleen op vrijdag, zaterdag en zondag helpen tijdens de openingsuren, maar ook op dinsdag. Op die dag wordt altijd achter de schermen gewerkt in de Neerstraat.

Alle info op www.cultuurhuisdekeizer.com.

Volledig scherm Stephanie Caset van Cultuurhuis De Keizer © Sam Vanacker

