‘Potterie 16' officieel geopend

Roeselare Branding levert Anamcara ereplaats op bij Zorgawards

Anamcara, een totaalconcept rond mobiele thuisverpleging, zorg op een vaste locatie en een webwinkel met de meest courante zorg- en verplegingsproducten, liet zich opmerken tijdens de Zorgawards. Die worden jaarlijks uitgereikt door ZORG Magazine aan ziekenhuizen en bedrijven uit de zorg die zich onderscheiden. In de categorie ‘Branding van het jaar’ wist de Roeselaarse onderneming een ereplaats te veroveren naast ASZ Aalst en OLV Aalst. “We hebben deze ereplaats vooral te danken aan onze marketingpartners”, reageert zaakvoerster Marjorie Wardenier. “Moshpit zorgde voor onze huisstijl, mailings, buscampagne en aantrekkelijke website. Moshpit is een partner van het eerste uur en ondersteunt ons al 10 jaar in onze groei. Daarnaast werken we ook samen met freelancer Simon Blondeel om onze huisstijl op verschillende kanalen te integreren. Met zijn expertise als Marketing Manager wist hij als geen ander welke kanalen voor ons top of mind zijn. Hierdoor boekten we afgelopen jaar heel wat vooruitgang en konden we deze ereplaats in de wacht slepen. Zowel online als offline willen we gezien worden en daarmee zijn we vrij uniek in het regionale thuiszorglandschap. Uiteraard zijn onze verpleegkundigen onze beste ambassadeurs!”

12 mei