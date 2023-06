Politie rijdt bankoplichters klem die ondermeer toesloegen in Lichtervelde en Oudenaarde

Oude pianofa­briek wordt nieuwe thuis van The Lightstore: “Een erfgoedpa­rel die we met onze verlich­ting in ere willen herstellen”

Rik Leenknecht en Melanie Beernaert van The Lightstore willen de vroegere pianofabriek Derdeyn langs de Koning Albert I-laan in Roeselare in ere herstellen. Begin 2024 plannen ze in het gebouw, dat dateert uit 1897, de opening van hun verlichtingswinkel. “De verlichting komt het best tot zijn recht in een oud gebouw met karakter, dit is dus de perfecte locatie”, zegt Rik die ons verklapt hoe hij ook het verleden van het pand wil integreren.