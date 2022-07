Plafond gemeenteraadszaal stort in, luttele minuten na vergadering: “We hebben heel veel geluk gehad. Ik weet niet of ik de reflex zou hebben gehad om onder mijn bank te duiken”

LichterveldeBurgemeester Ria Beeuwsaert-Pattyn en een zestal medewerkers zijn ternauwernood aan een drama ontsnapt. Net na afloop van een vergadering in de gemeenteraadszaal kwam het valse plafond van de zaal woensdag volledig naar beneden. De schade is groot, maar als bij wonder vielen er geen slachtoffers. “We hebben geluk gehad”, aldus de burgemeester. “Ik weet niet of ik de reflex zou hebben gehad om onder mijn bank te duiken.”

“Plots hoorde ik een traag instortend geluid dat secondenlang duurde”, zegt Joost Vanderhaeghe. Hij is het hoofd van de technische dienst en heeft z’n kantoor net onder de gemeenteraadszaal. Tien minuten eerder was hij in de zaal geweest. “De instorting moet aan de verste kant begonnen zijn en zich langzaam als een golf hebben doorgezet, tot het hele plafond eraf was. Eerst dachten we dat er iets bij de buren gebeurd was, want daar zijn werken bezig. Maar toen we boven gingen kijken, viel onze mond open van verbazing. De schade is enorm. Alle tafels en stoelen liggen bedekt met gyprocplaten, terwijl ook de geluids- en projectie-installatie bedolven is onder het plafond.”

Quote Wellicht heeft een van de bevesti­ging­spin­nen die het valse plafond omhoog hielden het begeven. De druk op dat punt moet daarna toegenomen zijn, tot het eerste domino­steen­tje viel. Meteen daarna moet alles in een golf naar beneden gekomen zijn. Jos Goethals

Geluk bij een ongeluk

“Als er nog iemand aanwezig was geweest, kon de tol inderdaad veel zwaarder zijn”, reageert de burgemeester. “Tijdens de vergadering hoorden we wel plots een doffe knal uit de richting van het plafond. Het was alsof een duif heel hard tegen een raam vloog. We zagen niets aan het plafond en vergaderden verder. Na afloop gingen we rond 9.30 uur terug naar beneden. Pakweg tien minuten later was een oorverdovend geluid. Ik mag er niet aan denken wat er gebeurd was als we nog aanwezig waren geweest. Er hadden wel degelijk gewonden kunnen vallen. Of erger. Het was een kwestie van seconden, dus ik weet echt niet of ik de reflex zou hebben gehad om onder mijn bank te duiken.”

“Die doffe knal waar de burgemeester het over heeft, moet het begin geweest zijn”, zegt schepen van Openbare Werken Jos Goethals (CD&V), die een verklaring probeert te zoeken. “Wellicht was het een van de bevestigingshaken die het valse plafond omhoog hielden die het begaf. De druk op dat punt moet daarna toegenomen zijn, tot het eerste dominosteentje viel. Na die eerste breuk werd het gewicht op de haken ernaast groter, waardoor ook die het begaven. Hoe meer bevestigingspunten knapten, hoe sneller het moet gegaan zijn. Tot het hele plafond naar beneden kwam.”

Volgens Goethals hangt het brandwerende gyprocplafond al sinds 1999 in de zaal. “Ik was toen nog geen schepen, maar bij mijn weten werd het systeem destijds volgens de regels van de kunst opgehangen, met een bevestigingshaak aan een metalen lus, eentje om de 0,8 vierkante meter. Een duidelijk aanwijsbare oorzaak is er op dit moment niet. Wellicht is een van die haken door de jaren heen wat draagkracht verloren, mogelijk onder invloed van temperatuurschommelingen. Er is geen sprake van waterinsijpeling, het dak is in goede staat en er zijn recent geen werken gebeurd. Daarom zal de verzekering wellicht ook niet tussenbeide komen en zullen de herstellingskosten dus voor de gemeente zijn.”

Volgende week zal de zaal opgeruimd worden door de technische dienst en na het verlof komt een architect langs om te bespreken hoe het plafond - al dan niet met een alternatief systeem - vervangen zal worden.

