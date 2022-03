Perskring reikt Bronzen Accordeonnetje uit aan Joran Wyseure

Een delegatie van de Lichterveldse Perskring, die bestaat uit (oud-) Lichterveldenaren die actief zijn of waren in de media in ruime zin, verraste Joran maandagavond thuis in de Margaretalaan en werd er warm ontvangen door het gezin. Johan Vandenbussche overhandigde de jonge Lichterveldenaar het Bronzen Accordeonnetje, dat opnieuw gemaakt werd door kunstenaar Ron Deblaere. “Wereldkampioen, dat is uitstraling over heel de wereld”, aldus Vandenbussche, die daarmee de woorden van VRT-journalist Johnny Vansevenant bracht. Die laatste was verontschuldigd, maar schreef wel de huldiging. “Het WK voor de categorie onder 23 jaar heeft een indrukwekkende erelijst. Al onze grote Belgen hebben zo’n wereldtitel gehaald. Sven Nys, Bart Wellens, Niels Albert, Wout van Aert, Eli Yserbit, Sven en Michael Vanthourenhout,... Het is de categorie van de zeer groten. Bovendien is Joran een rasechte Lichterveldenaar. Hij is de kleinzoon van de bekende Lichterveldse bakker Frans Volcke en zijn vrouw Rosette. En zoon van hun dochter Cathy, ook welbekend in Lichtervelde en van Christophe Wyseure.”