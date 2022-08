Oudste en jongste West-Vlaamse geletruidragers samen op fotoshoot: “De ogen van Gilbert glinsterden”

Remmerie is al langer bezig aan een fotoproject waarbij hij oud-wielrenners fotografeert. Oorspronkelijk wilde hij stoppen aan honderd, maar de teller staat ondertussen op 378. “De bal blijft maar rollen”, lacht de hobbyfotograaf. “En ik wil niemand uitsluiten. Iedereen verdient een plaatsje. Toen iemand me voorstelde ook Gilbert Desmet uit te nodigen, was ik meteen akkoord. Dankzij de Lichterveldse schepen Els Kindt hadden we ook Yves Lampaert erbij. Het was een mooie verrassing voor Gilbert. Zijn ogen glinsterden. Hij straalde echt toen hij naar Yves keek. Dat zie je ook op de foto. Aangrijpend mooi.”

“Gilbert is onze ereburger en mocht uiteraard niet ontbreken in het rijtje wielrenners", reageert sportschepen Els Kindt (CD&V). “Aangezien ik de ouders van Yves goed ken, heb ik gevraagd of hij er ook bij kon zijn. Dan hadden we de jongste en de oudste West-Vlaamse geletruidragers (de jongste Belgische geletruidrager is Van Aert, nvdr) samen in beeld. Ondanks zijn drukke agenda vond Yves Lampaert een gaatje en daar zijn we dankbaar voor. Het resultaat mag gezien worden en ik ben blij dat we dit hebben kunnen doen voor Gilbert.”