Oppositie pleit voor schepen van dierenwelzijn

Koenraad Coussée (N-VA) vroeg zich maandag af of de bevoegdheid Dierenwelzijn bij de schepenwissel eind dit jaar (Jos Goethals (CD&V) geeft de fakkel door aan partijgenoot Steven Kindt - red.) kon toegevoegd worden aan het pakket. “De kans is groot dat er door de wissel bevoegdheden zullen verschuiven. Een schepen voor Dierenwelzijn zou een meerwaarde zijn. Die stippelt immers niet alleen het dierenwelzijnsbeleid uit, het is het aanspreekpunt voor het welzijn van dieren op ons grondgebied. Misschien was er dan al een antwoord op de jarenlange vraag naar een hondenlosloopweide (zowel N-VA als SOMM pleiten daar al lang voor en het schepencollege bekijkt de mogelijkheden, maar tot op heden is de weide er nog niet - red.) in Lichtervelde.”