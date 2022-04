Op huizenjacht in... Lichtervelde: “Alle troeven van een stad in een warme dorpssfeer”

Roeselare Vredewake voor Oekraïne in H. Hartkerk

De oorlog in Oekraïne blijft ons beroeren. Daarom organiseert Kerk-in-Roeselare, samen met de Roemeense, Filipijnse, Poolse en protestantse gemeenschappen op vrijdag 8 april een vredeswake voor Oekraïne, die ook wordt opgedragen aan alle slachtoffers van oorlog in andere landen. De wake vindt plaats in de H. Hartkerk in de H. Spilleboutdreef en start om 18 uur. Het is de bedoeling er samen te bidden, het stil te maken, een kaarsje te branden, maar ook muziek komt aan bod.

13:23