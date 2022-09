Onverwachte schepenwissel in Lichtervelde: Jos Goethals geeft straks de sjerp door aan Steven Kindt

“Jos dacht er intern al langer over na de fakkel door te geven, al wisten we tot voor kort niet wanneer dat zou zijn”, zegt de burgemeester. “Hij wou graag een jonger iemand de kans geven om zich nog even in te werken voor de volgende gemeenteraadsverkiezingen en daarom besloot hij de legislatuur niet meer uit te doen. Daar hebben we niets dan respect voor. Al geef ik ook toe dat het voor mij persoonlijk toch ook vreemd aanvoelt. Ik ben destijds per slot van rekening samen met Jos in 2001 in het schepencollege gestart. Maar ik heb voor alle duidelijkheid nog geen plannen om afscheid te nemen.”