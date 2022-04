Oni en Rosalia brengen stukje Italië naar Lichtervelde

Ondanks hun relatief jonge leeftijd heeft het koppel al heel wat ervaring. Zo werkt Oni al vijftien jaar als chef, waarvan de laatste zes jaar ook als manager in een Italiaans restaurant in Blankenberge. Rosalia werkte dan weer acht jaar in de horeca bij Center Parcs. “We vonden dat de tijd gekomen was voor een eigen zaak”, vertelt Oni. Zij werd geboren in Brugge, maar hij is een rasechte Italiaan. Boven de toog hangt een grote foto van zijn geboortestad Verona.

Bewuste keuze

Het koppel woont in Blankenberge, maar koos er bewust voor om een restaurant te openen in het binnenland. “Aan de kust ben je heel erg afhankelijk van de seizoenen. In de zomer is het er keihard werken, terwijl er ‘s winters weinig te beleven valt. Hier zouden we minder afhankelijk moeten zijn van die seizoenen. En toen we toevallig dit pand vonden, waren we meteen verkocht. De ligging op de markt gaf de doorslag. En ondertussen hebben we ons laten vertellen dat Lichtervelde echt wel een bruisende gemeente is.”

Op de kaart kan je uiteraard Italiaanse pizza en pasta vinden, maar ook vlees- en visspecialiteiten worden geserveerd, net als huisgemaakte desserts. Er is ook een apart afhaalmenu voorzien. De zaak is elke dag open tussen 11.30 uur en 14 uur en 21.30 uur, behalve op woensdag. Meer info op de Facebookpagina van Sole d’Italia.

Volledig scherm Oni en Rosalia van Sole d'Italia in Lichtervelde. Achter hen hangt een grote foto van Verona, de geboortestad van Oni. © Sam Vanacker

Volledig scherm © Sam Vanacker