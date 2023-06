Nieuwe minibib aan Site Vancoillie

Verkeer plaatse­lijk over versmalde rijstroken op Brug­sesteen­weg

Langs de Brugsesteenweg, tussen het Examencentrum KM Roeselare en doe-het-zelfzaak Hubo, komt er een nieuwe ontsluitingsweg in functie van het nieuwe bedrijventerrein Bazuin. Hiervoor moet er een stuk rijweg, fietspad, parkeerstrook en voetpad ingenomen worden om te kunnen aansluiten op de Brugsesteenweg. Die werken worden uitgevoerd van woensdag 21 juni tot en met vrijdag 14 juli. In die periode blijft het verkeer op de Brugsesteenweg blijft altijd in twee richtingen mogelijk via een versmalde rijstrook. De in- en uitritten van de parkings blijven vrij.