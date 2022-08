Nieuw concept in de maak voor gemeenteraadszaal na instorting plafond? “We zouden ook zonder vals plafond kunnen werken, zodat je het dakgebinte ziet”

LichterveldeNadat een maand geleden het plafond van de gemeenteraadszaal plots naar beneden denderde is het puin opgeruimd, maar vergaderen in de zaal zal niet meer voor dit jaar zijn. Niet alleen verpletterde het plafond de microfoons van de raadsleden, ook de meubels raakten zwaar beschadigd. Het gemeentebestuur denkt nu na over hoe het verder moet. “Ofwel gaan we eenvoudig voor een vervangingsplafond, ofwel kiezen we voor een ander concept.”

Op woensdagmorgen 6 juli daverde het gemeentehuis van Lichtervelde op z’n grondvesten. Luttele minuten nadat burgemeester Ria Beeusaert-Pattyn er nog een vergadering had bijgewoond, stortte het valse plafond van de gemeenteraadszaal naar beneden. De zaal was leeg dus slachtoffers vielen er gelukkig niet. Aangezien het plafond er al 23 jaar hing en er niet meteen een aanleiding voor de instorting was, had de gemeente er niet op gerekend de kosten te kunnen verhalen op derden. “Toch heeft de fima Gyproc, die het brandwerende plafond in 1999 plaatste, ons vrij snel gecontacteerd”, zegt schepen van Openbare Werken Jos Goethals (CD&V). “Daar zat de media-aandacht uiteraard voor iets tussen. Feit is dat de firma het puin helemaal kosteloos opruimde. Er is ook een expert ter plaatse gekomen om de schade op te meten.”

Volledig scherm Zo zag de zaal er een maand geleden uit. © Sam Vanacker

Volledig scherm De gemeenteraadszaal van Lichtervelde vandaag © Sam Vanacker

Volledig scherm De microfoons van de raadsleden en de meubels moesten eraan geloven. © Sam Vanacker

Hoe groot een eventuele tussenkomst in de kosten zal zijn is niet duidelijk, maar volgens de schepen is de schade groot. “Nagenoeg alle microfoons van de raadsleden zijn geplooid. Ook een flink deel van de meubels is kapot. Een aantal kantoorstoelen valt nog te recupereren, maar aangezien dit soort tafels niet meer gemaakt wordt, zal ook dat een investering vergen. Opmerkelijk genoeg heeft de beamer, die aan het valse plafond hing, als bij wonder de instorting wel overleefd. Dat stuk plafond moet net tussen de banken in gevallen zijn, waardoor de beamer de grond niet heeft geraakt.”

Nieuw concept?

Volgens Goethals zal het schepencollege nu moeten beslissen wat te doen met de zaal. “Er zijn twee opties. Ofwel kiezen we eenvoudigweg voor een nieuw vals plafond, ofwel gaan we voor een ander concept. In dat laatste geval zouden we er bijvoorbeeld voor kunnen kiezen niet met een vals plafond te werken, maar het dakgebinte te schilderen en zichtbaar te maken. Er zal onderzocht moeten worden wat de effecten zullen zijn op de akoestiek, op de brandveiligheid en op de klimaatbeheersing, maar het zou de zaal wel een compleet nieuw uitzicht geven. Als we voor die laatste optie gaan, dan moet er sowieso ook een studiebureau aangesteld worden en komt er een aanbestedingsprocedure. Dat zou enkele maanden tot zelfs een jaar kunnen duren. Het zal ook duurder uitvallen dan de eerste optie.”

Ongeacht voor welke optie wordt gekozen, de gemeenteraadszittingen zullen dit najaar sowieso terug in OC De Schouw plaatsvinden, net als tijdens de coronacrisis. Afhankelijk van hoe snel het audiosysteem vervangen kan worden zal dat mogelijk zonder microfoons zijn.

Volledig scherm Schepen van Openbare Werken Jos Goethals in de gemeenteraadszaal van Lichtervelde. © Sam Vanacker

Volledig scherm Als bij wonder overleefde deze beamer de instorting © Sam Vanacker

