Nick Ervinck exposeert in Gentse Sint-Jacobskerk

“Na de zeer geslaagde expo van Koenraad Tinel in 2018 en de door corona gelimiteerde en dus vooral online beleefde expo van Honoré d’O in 2020 is dit eindelijk opnieuw een expo waar het publiek volop kan van genieten”, aldus Sofie Cockuyt van de vzw Jacobus. Die vzw zet zich al langer in om de Gentse kerk naast het liturgische ook voor culturele en sociale projecten in te schakelen. “Tijdens het openingsweekend van de expo zal ‘Dionysos Now!’, het ensemble in residence in de St. Jacobskerk, een derde LP voorstellen met muziek van de Roeselaarse componist Adriaan Willaert, voor een live publiek. Waar de eerste LP een cover had van Honoré d’O, zal deze een cover van Nick Ervinck krijgen. Die cover is een weergave van het beeld ‘Sansriskur’, dat ook te zien is in de expo.”